Аномальные морозы могут привести к кариесу, предупредили медики Уссурийска

Установившиеся в Приморье аномальные холода могут больно ударить по зубам. Как открытый на морозе рот может привести к кариесу и воспалению десен, рассказали медики Центральной городской больницы Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) КГБУЗ "Уссурийская ЦГБ".