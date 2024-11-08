«Нужно просто встать с кровати и открыть дверь курьеру». Мир привык снимать стресс покупками в сети. Почему это опасно?

Маркетплейсы подарили покупателям еще один источник мгновенного удовольствия: приобрести любой товар можно не выходя из дома, а отслеживание заказа по трекинговому номеру превратилось в отдельный вид наслаждения.
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