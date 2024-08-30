Пуэрториканская волейболистка найдена мертвой в Турции

Пуэрториканская волейболистка Пилар Мари Виктория Лопес была найдена мертвой в Турции. Спортсменка, выступавшая за турецкий клуб "Нилуфер", пропала после утренней тренировки, тело было найдено в ее квартире.
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