22 декабря КПРФ проведет съезд, на котором выдвинет кандидата в президенты. Партия уже сформировала лонг-лист кандидатов для выдвижения на выборы главы государства.
Съезд КПРФ
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22 декабря КПРФ проведет съезд, на котором выдвинет кандидата в президенты. Партия уже сформировала лонг-лист кандидатов для выдвижения на выборы главы государства.
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