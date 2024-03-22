Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Людмила Новик
    А че американка не под нейтральным флагом полетела?)) А теперь без смеха, что это за мазохизм?«Союз МС-25» с ро...
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Бойцы Росгвардии не нашли взрывчатки на парковке и первом этаже «Крокуса»

Бойцы Росгвардии не нашли взрывчатки на парковке и первом этаже «Крокуса»

Бойцы Росгвардии не обнаружили взрывчатых веществ на парковке «Крокус Сити Холла». Проверка прилегающих территорий продолжается, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

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