Бойцы Росгвардии не нашли взрывчатки на парковке и первом этаже «Крокуса»

Бойцы Росгвардии не обнаружили взрывчатых веществ на парковке «Крокус Сити Холла». Проверка прилегающих территорий продолжается, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.
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