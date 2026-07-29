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Объект недвижимости попал в 819-ПП. Два пути исключения: комиссия против суда

Объект оказался в реестре самовольного строительства по 819-ПП. Первый вопрос — не «что делать», а «в каком приложении»: №2 — самострой на городском или непредоставленнойм землельном участке, №3 — незаконные пристройки и надстройки к зданиям или сооружениям.

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