Объект недвижимости попал в 819-ПП. Два пути исключения: комиссия против суда

Объект оказался в реестре самовольного строительства по 819-ПП. Первый вопрос — не «что делать», а «в каком приложении»: №2 — самострой на городском или непредоставленнойм землельном участке, №3 — незаконные пристройки и надстройки к зданиям или сооружениям.