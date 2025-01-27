Власти Елабуги разместили логотип 80-летия Победы на своих аватарках

В Елабуге организована акция: в связи с предстоящим празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 25 января и до 9 мая у муниципальных служащих логотип праздника будет размещен на аватарках в мессенджерах.
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