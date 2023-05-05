Сегодня в Астрахани ограничивают автодвижение для поздравления ветеранов войны

Чествование состоится в двух районах города – Кировском и Трусовском. В связи с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны в Астрахани 5 мая вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта: - с 12:00 до 13:00 - по пер.