«Готов к последствиям». Камчатский министр — о скандале из-за слов о туристах, зарплате и проблемах региона

Министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков заявил RTVI, что его слова о «нищебродствующей саранче» превратили в обыкновенный хайп, не уловив, что он говорил о нерешенных проблемах с краевой туристической инфраструктурой.