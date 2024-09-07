Сийярто высмеял критику ЕС из-за проекта рабочих виз для россиян

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал смехотворной и нечестной критику со стороны стран Европейского союза в адрес Будапешта из-за проекта рабочих виз для граждан некоторых государств, среди которых Россия и Белоруссия.
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