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Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro, построенные на платформе Chery Tiggo 4, поступят в продажу в России в июне

Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro, построенные на платформе Chery Tiggo 4, поступят в продажу в России в июне

Ожидалось, что в продажу в России кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro поступят в мае, но реальность вносит свои коррективы: корреспондент издания Autonews обратился с московские автосалоны с вопросом, когда можно купить новинки, и получил ответ – в июне.

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