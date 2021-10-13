Дым валил из всех щелей: поутру вспыхнул магазин в Уссурийске

В районе Владшоссе в Уссурийске из магазина повалил дым. Пожарные прибыли оперативно. Как выяснилось, замкнула проводка системы вентиляции, в результате чего случилось возгорание, сообщает ИА UssurMedia.
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