"Овсянникова сделала свое дело, она может - посидеть", - приговоренная к 8,6 годам россиянка ищет работу в ЕС

Сергей Бессонов

О, Марина, на свободном Западе, у тебя сейчас такой выбор самых свободных профессий: хочешь торгуй лицом или другими частями тела, а не хочешь не торгуй, не работай - тучность женщину не украшает. А то приезжай: раньше сядешь - раньше выйдешь (с чистой совестью) и с хорошей профессией швеи-мотористки 5-го разряда. Это конечно не как раньше, кнопки нажимать, тут глазомер нужен и сноровка требуется, а главное идеи дурацкие пустую голову не навещают.