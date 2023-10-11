"Овсянникова сделала свое дело, она может - посидеть", - приговоренная к 8,6 годам россиянка ищет работу в ЕС

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Сергей Бессонов
О, Марина, на  свободном Западе, у тебя сейчас такой выбор самых свободных профессий: хочешь торгуй лицом или другими частями тела, а не хочешь не торгуй, не работай - тучность женщину не украшает. А то приезжай: раньше сядешь - раньше выйдешь (с чистой совестью) и с хорошей профессией швеи-мотористки 5-го разряда. Это конечно не как раньше, кнопки нажимать, тут глазомер нужен и сноровка требуется, а главное идеи дурацкие  пустую голову не навещают.
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