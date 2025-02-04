Появились подробности побега из России подозреваемой в убийстве Дугиной

ТАСС: до убийства Дугиной обвиняемая получила поддельные документы Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк за три дня до совершения преступления получила поддельные документы на машину, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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