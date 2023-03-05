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Моуринью про 1:0 с «Юве»: «Мы победили благодаря настрою, а не тактике. Я все еще не оправился после поражения от «Кремонезе»

Моуринью про 1:0 с «Юве»: «Мы победили благодаря настрою, а не тактике. Я все еще не оправился после поражения от «Кремонезе»

Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Ювентусом». В 24-м туре Серии А «Рома» выиграла у туринцев со счетом 1:0.

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