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США анонсировали новые способы и виды поддержки Украины на саммите НАТО

США анонсировали новые способы и виды поддержки Украины на саммите НАТО

Посол США в Киеве Бриджит Бринк на приеме в Американской торговой палате по случаю Дня независимости в среду, 3 июля, заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будут объявлены новые способы военной поддержки Украины, чтобы победить Россию, – сообщают СМИ.

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