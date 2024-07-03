США анонсировали новые способы и виды поддержки Украины на саммите НАТО

Посол США в Киеве Бриджит Бринк на приеме в Американской торговой палате по случаю Дня независимости в среду, 3 июля, заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будут объявлены новые способы военной поддержки Украины, чтобы победить Россию, – сообщают СМИ.