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Киган Мюррэй набрал 21 очко и 10 подборов в игре Летней лиги с «Финиксом»

Киган Мюррэй набрал 21 очко и 10 подборов в игре Летней лиги с «Финиксом»

Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй оформил свой первый дабл-дабл в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. Во встрече с «Финиксом» (82:69) Мюррэй записал на свой счет 21 очко и 10 подборов за 23 минуты на площадке.

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