McLaren «обнулил» аккаунт в социальной сети

СоцсетиБританская команда Формулы 1 McLaren накануне сезона 2024 года пошла на необычный шаг. Коллектив, который пока не назвал дату дебюта своего нового болида, «обнулил» свой аккаунт в популярной социальной сети для публикации фотографий и коротких видеороликов.
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