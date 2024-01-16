McLaren «обнулил» аккаунт в социальной сети

СоцсетиБританская команда Формулы 1 McLaren накануне сезона 2024 года пошла на необычный шаг. Коллектив, который пока не назвал дату дебюта своего нового болида, «обнулил» свой аккаунт в популярной социальной сети для публикации фотографий и коротких видеороликов.