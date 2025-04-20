«Надо ехать к ней»: Стас Костюшкин рассказал о ДТП с Самбурской

Стас Костюшкин заявил, что Настасья Самбурская не простила его после ДТП. Об этом сообщает StarHit. На днях певица Настасья Самбурская попала в ДТП — на переходе девушку сначала едва не сбил автомобиль, а затем ее задел водитель мопеда, которым по случайности оказался Стас Костюшкин.
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