«Надо ехать к ней»: Стас Костюшкин рассказал о ДТП с Самбурской

Стас Костюшкин заявил, что Настасья Самбурская не простила его после ДТП. Об этом сообщает StarHit. На днях певица Настасья Самбурская попала в ДТП — на переходе девушку сначала едва не сбил автомобиль, а затем ее задел водитель мопеда, которым по случайности оказался Стас Костюшкин.