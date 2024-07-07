Жена Прилучного рассказала о своем весе после родов

Популярный российский артист Павел Прилучный счастлив в браке с коллегой по сцене Зепюр Брутян. Недавно пара обзавелась потомством, что укрепило отношения влюбленных и сделало их настоящей, полноценной семьей.
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