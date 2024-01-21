Одни дети мечтают о братике или сестренке, а другие как будто вообще не думают об этом. Но что делать родителям, если они задумались о пополнении в семействе? Как подготовить к радостным новостям старших детей? На эти вопросы отвечает психолог Елена Митрохина.
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