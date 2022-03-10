Конгрессмены США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из РФ

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).
Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).
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