Парламентская газета

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Конгрессмены США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из РФ

Конгрессмены США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из РФ

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).

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