Эффект бабочки: как локальные экономические проблемы вызывают глобальные изменения

В современном мире, где национальные экономики переплетены в сложную взаимосвязанную систему, события в одной стране могут вызвать цепную реакцию, непредсказуемо меняющую экономический ландшафт всего мира.
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