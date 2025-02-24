В Петрозаводске пешеходы и водители не поделили тротуар

Житель Кукковки пожаловался на водителей, которые заняли тротуар В паблике «Подслушано в ПТЗ» петрозаводчанин пожаловался, что на улице Ровио водители заблокировали тротуар, и пешеходы вынуждены ходить по дороге.
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