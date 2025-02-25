В петербургском Политехе открылась лаборатория для разработки химических технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля, ФедералПресс. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) открылась лаборатория комплексных разработок оборудования химико-технологических и энергетических систем.
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