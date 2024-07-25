Молодой человек сжег автомобиль после аварии, в которой он сбил 13-летнюю девочку

Несколько дней назад в Кяхтинском районе Республики Бурятия произошел серьезный инцидент - молодой человек за рулем автомобиля Nissan Pulsar без водительских прав совершил наезд на 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия.
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