S&P 500 приблизился к уровню 5000 на сессии среды

Индекс широкого рынка акций S&P500 готовится побить историческую отметку в 5000 пунктов. Этому способствует текущий сезон отчетности, прибыли компаний выше прогнозов аналитиков позволили инвесторам игнорировать негатив заявлений ФРС об отсрочке перехода к снижению ставки и рост доходности трежерис, который обычно оказывает давление на фондовый рынок.