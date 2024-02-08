S&P 500 приблизился к уровню 5000 на сессии среды

Индекс широкого рынка акций S&P500 готовится побить историческую отметку в 5000 пунктов. Этому способствует текущий сезон отчетности, прибыли компаний выше прогнозов аналитиков позволили инвесторам игнорировать негатив заявлений ФРС об отсрочке перехода к снижению ставки и рост доходности трежерис, который обычно оказывает давление на фондовый рынок.
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