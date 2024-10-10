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Ефимов: в Обручевском районе обустроят новый бульвар в рамках программы КРТ

Ефимов: в Обручевском районе обустроят новый бульвар в рамках программы КРТ

На юго-западе столицы находится участок, который на сегодняшний день неэффективно используется. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, он подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий.

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