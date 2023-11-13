Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову будет судить гроза оппозиционеров

Дело бывшей чиновницы, которая подозревается в махинациях на 200 млн. рублей, попало к Ольге Затомской Дело экс-министра культуры Ольги Яриловой, которая уже полгода провела в СИЗО, передано в Тверской районный суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии