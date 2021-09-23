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Если бы Высоцкий был жив, он ни в коем случае не поддерживал бы Путина – российский поэт-песенник, друг Высоцкого Кохановский

Если бы Высоцкий был жив, он ни в коем случае не поддерживал бы Путина – российский поэт-песенник, друг Высоцкого Кохановский

Игорь Кохановский полагает, что он живёт "в говне". Это его слова. Как говорится, "среда обитания" формирует сознание.

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Iness Aartee
А, что Кохановский истина в последней инстанции ?
Ritchie Blackmore
Нет. Вы.
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Почему сразу истина? У человека ЕСТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НА КОТОРОЕ ОН ИМЕЕТ ПРАВО.
Nina Roytvarf (Чёрная)
мнение ДУРАКА большой ценностью не обладает.
Александр Лисовский
Идиотская статья и идиотский опрос . Что по мнению афтара обозначает " топить " . Ну может тупить ? Конечно Высоцкий поддержал бы Навального . Для этого надо знать его песни и жизнь. С той высоты которую он достиг , ему не было бы смысла пресмыкаться перед этой бандой . Он и тогда видел весь негатив власти , но понимал , что идея выше . Я видел в конце 80 по ТВ его интервью итальянской журналистке на даче Конюховой . Впоследствии в Италии вышел фильм . Там она спрашивает его , какого человека в мире он считает самым гениальным и Высоцкий без раздумья отвечает - Ленин. Так что взгляды на жизнь у него давно были сформированы . И до сих пор не одна местная дрянь не может назвать его антисоветчиком.
Ritchie Blackmore
Полностью согласен.
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Дурак тот кто СЧИТАЕТ СЕБЯ УМНЫМ. Он такой же полноправный человек, как Вы и имеет право на своё мнение. Поэтому не обзывайте никого, чтобы не называли так Вас.
Ritchie Blackmore
Эта дамочка не раз получала то, что она заслуживает... в разных формах. Но это её не остановило. Удивительная мадам!
Елена Верия (Безденежных)
Уверена, что Владимир Высоцкий никогда бы не пошел против правды! Значит был бы с простым народом, а не с зажравшимися олигархами!
Горбатюк Валерий
В сети полно ссылок на ответ Высоцкого иностранному журналисту по поводу недостатков СССР. Так что грантоеду Навальному он бы скорее в морду заехал, чем поддержал
Ночной кошмар
А кто у нас простой народ? Зюганов, Грудинин?
Татьяна Чайка
Начнём с того,что Высоцкий был патриотом России)))И этот,с позволения,маразматик вообще не имеет права нести о нём всякую чушь.
Ritchie Blackmore
А у нас едросы "патриоты" России?
Ваша Светлость
Смешно!:)))
Въ
Патриоты - яблочники... До сих пор не признают Крым в составе России... Уроды...
Багира
Патриоты коммунисты тоже не признают Крым в составе России... предатели https://www.9111.ru/questions/7777777771449524/
Konstantin Петров
Не могу представить Высоцкого стоящего вместе в Машковым на сцене и скандирующего Россия-Путин-Мы победили........
Ritchie Blackmore
В кошмарном сне такое только может присниться.
вячеслав харченко
Ещё и с перекошенными физиономиями.
Nina Roytvarf (Чёрная)
Разумеется он не стоял бы на сцене, а просто сидел бы на кухне со своей гитарой и выпил бы за победу Путина.
HotRS
Он бы не стоял на сцене, но и за победу Путина бы не пил.
Юрий Ded
Нечего гадать не зная В Высоцкого . А высасывать из пальца дело тупоумников .
Ваша Светлость
Ты хто, уйопок? Высоцкий был как открытая книга, каждый нерв был обнажён... Это вы, путинские ублюдки, восхваляя подонка Солженицына, хотите подвязать в свой блудняк и Владимира Семеновича, не уверен, что он прогнулся бы!
Андрей Юровский
Мнение маразматика кому интересно?
Konstantin Петров
Вы-то свое высказываете
Андрей Юровский
Я - своё,а он за Высоцкого говорит...
Konstantin Петров
Он свое о Высоцком. А вы свое о нем. В чем разница?
Ritchie Blackmore
Ваше мнение никому не интересно.
Konstantin Петров
А вот и разница
Александр Лисовский
Он Высоцкого знал и был его другом . Не стал бы Владимир писать столько песен о постороннем человеке и зная песни высоцкого я думаю , этой банде он бы не пел.
Ritchie Blackmore
Друг Высоцкого абсолютно прав.
Ваша Светлость
Ричка, после смерти Высоцкого, количество его "друзей" уже не измерить, равно как и трахалей Пугачевой...
Въ
Друг - прав, а кохановский - нет... Старый маразматик даже не знает правил приличия...
Lora Некрасова
Высоцкий был действительно смелым патриотом.И к тому же он был умным человеком и сумел бы раскусить пустышку-содержанку Навального, работающего за иностранные серебряники по разложению нашего общества и отрыву молодёжи от наших корней в угоду западным боссам. Ну а если кто-то когда-то был другом Высоцкого, это не даёт ему права высказывать свои личные предпочтения как мнение давно почившего поэта и патриота, память о котором принадлежит всем нам.
Ritchie Blackmore
Навальный дело десятое... Им сусликов отвлекают от наших суровых будней. Вы считаете, что если Высоцкий был патриотом, то он обязательно поддерживал бы гаранта? Посмотрите на его окружение и найдите в нём истинных патриотов.
Lora Некрасова
Не приписывайте мне того, чего я не писала. А ваше мнение - это дело ваше.
Ваша Светлость
В окружении четырежды президента патриоты не замечены...
Алексей
Патриоты из ближнего окружения: Шойгу, Нарышкин, Бортников и т.д. , а из дальнего...писать долго.
Ritchie Blackmore
Чего???????????????????? Сами придумали или подсказал кто?
Алексей
Сам, и никто не подсказывает
Ваша Светлость
Целых три..., увы, немного... Игорь Шувалов тоже какое-то время был патриотом-государственником, пока не стал миллиардером, в России от патриота до гниды дистанция как полет блохи...
Федор Ефименко
Этот маразматик какое берет на себя право говорить от давно ушедшего человека. Полагаю таким ублюдкам как этот навальный и иже с ними он не стал бы вовсе говорить. Верно это существо забыл безисходные 90е. доживал бы себе тихо,мудрее бы казался.
Iness Aartee
Если бы он был другом Высоцкого, таких как Навальный он бы презирал.
Вячеслав Пронин
К,сожалению, Высоцкий уже не сможет ответить своему "другу", чем этот бессовестно пользуется!
Владимир Минаков
"Игорь Кохановский полагает, что он живёт "в говне". " ............... И кто ему доктор, что он выбрал такую среду обитания? Крыша поехала, а он так и остался сидеть на вокзальной лавочке... Люди среднего и солидного возраста его пустопорожнюю болтовню ( как и его кореша Быкова), не поддерживают, не одобряют, так он начал пудрить мозги молодёжи, призывая к бунту против этой жизни " в говне". Так он сам себе такую стезю определил - быть навозным жуком, чего же теперь обижаться? Греби и дальше, не долго осталось так мучиться... Там этого строителя-стихоплёта ждёт райское наслаждение...
Леонид Руси
Маразм у дедушки крепчает...
paul aleksandr
Кто этот придурок !?!?.. что мы тут обсуждаем !?!?.. и Путин патриот и только ЕДИНАЯ РОССИЯ 🇷🇺!,.. все остальное мусор
Александр Самбур
кому важно мнение наркоши?
Ritchie Blackmore
Поэтому не выступайте, наркоша.
Igor Shumarin
Ну, ежели Высоцкий был бы жив - он бы сам в президенты попёрся.
Александр Симаков
Если бы Высоцкий был жив, он давно бы уже помер. Наркоманы долго не живут. А потому с кем бы он был и кого поддерживал мы не узнаем никогда. Что касается Игоря Кохановского, то в говне он живет, скорее всего по двум причинам: промотал заработанное (на его стихи написано более 200 песен, его можно поставить в один ряд с такими поэтами песенниками, как Танич, Дербенёв, Вознесенский, Резник. А они отнюдь не бедствовали, потому как получали солидные авторские). И второе - он давал Интервью Дмитрию Гордону, а что он мог ещё сказать украинскому журналисту, да если ещё получил небольшое вознаграждение?
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Вот поэтому у вашего поколения НЕТ БУДУЩЕГО. Вы меряете всё ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ. Вас легко можно купить-продать и будущее ваше ТОЛЬКО РАБСТВО, так как всё что продаётся-покупается имеет свою цену со всеми вытекающими последствиями. У ОБЩЕСТВА В КОТОРОМ НЕТ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕТ БУДУЩЕГО. Вы пока ещё этого НЕ ОСОЗНАЁТЕ, так как нет ещё серьёзных последствий. ПОСЛЕДСТВИЯ ВСЕ ВПЕРЕДИ... Не имею ввиду лично Вас. Говорю обобщённо. Просто Вы завели разговор про деньги и обеспеченность, поэтому Вам написал.
Галина Назарова
что за бред??? если бы у бабушки был УЙ.....была бы дедушкой
Надежда
Лечись, дедуля...
Дмитрий Фактурович
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой.
Москвич
Зачем эти сослагательные наклонения? Но то, что Высоцкий обязательно написал бы и про бандитскую приватизацию и про унижение пенсионеров увеличением пенсионного возраста и про обнуление, так это точно.
Ночной кошмар
Особенно про вместокоммунистов из КПРФ...))) А вот про обнуление вряд ли. Он же не дурак был.
Москвич
Вот потому, что не дурак, он бы и написал. Владимир Семенович был смелым человеком и не прогибался, как некоторые. А "вместокоммунисты" явно не его тематика.
Ночной кошмар
Вот как раз про вместокоммунистов из КПРФ эти его строчки... Новые левые - мальчики бравые С красными флагами буйной оравою, Чем вас так манят серпы да молоты? Может, подкурены вы и подколоты?! Слушаю полубезумных ораторов: "Экспроприация экспроприаторов..." Вижу портреты над клубами пара - Мао, Дзержинский и Че Гевара... И не надеюсь, что я переспорю их, Могу подарить лишь учебник истории. Из песни слов не выкинешь, москвич. Плохо ты творчество Высоцкого знаешь.
Vasily Golov
В 60-е Высоцкий выступал в Академгородке Новосибирска.Окружение охотно продавала баббины пленки с его песнями.Пленки хранились в кейсах окружения.аккуратно уложены 250 и 500 м.Видимо несли как ручная кладь в салон.Чтобы не размагнитили.Водка лилась рекой.Поддавших было много.Где там академики,где простолюд было трудно разобраться. На следующий день каким способом получена информация.не знаю. Но назвали сумму гонорара.Это огромная по тем временам сумма.Московское окружение делились планами с местными.Концерт на следующий вечер был закрыт для простоюда.Веселились только свои,почитатели.Власти Новосибирска знали.Молчали.В Москву донеслись отдельные эпизоды.
Багира
Смешно читать, как совкодрочеры Высоцкого в свои ряды зачислили. Да он терпеть не мог коммунистов и откровенно презирал их. Вот его стихотворение Подымайте руки, в урны суйте Бюллетени, даже не читав, - Помереть от скуки! Голосуйте, Только, чур, меня не приплюсуйте: Я не разделяю ваш Устав! А вот ещё.. Новые левые - мальчики бравые С красными флагами буйной оравою, Чем вас так манят серпы да молоты? Может, подкурены вы и подколоты?! Слушаю полубезумных ораторов: "Экспроприация экспроприаторов..." Вижу портреты над клубами пара - Мао, Дзержинский и Че Гевара... И не надеюсь, что я переспорю их, Могу подарить лишь учебник истории.
Ritchie Blackmore
багира, очнулась? Тебе осталось "уколоться и упасть на дно колодца...", жалкий потомок бандеровской швали.
Ночной кошмар
Сейчас вместокоммунисты налетят... Они то Высоцкого своим считают. А тут такой облом... Вот и Ritchie Blackmore подтянулся с оскорблениями. Они, когда крыть по теме нечем, так всегда на личности переходят.
Александр Лисовский
У них в палате интернет подключили , но уколоть ещё видно не успели и они теперь не только за Высоцкого , но и за Пушкина писать стихи начнут. А главное заметь у них на аватарках почему то почти всегда звериные морды . Это явная клиника.
HotRS
Второе стихотворение скорее всего не имеет отношения к СССР. Ну какие "новые левые" в 78-м году? Все были старые, буквально. И "мадам переводчица" зачем вдруг в Союзе? Новые левые — мальчики бравые С красными флагами буйной оравою, Чем вас так манят серпы да молоты? Может, подкурены вы и подколоты?! Слушаю полубезумных ораторов: "Экспроприация экспроприаторов..." Вижу портреты над клубами пара — Мао, Дзержинский и Че Гевара. Не [разобраться], где левые, правые... Знаю, что власть — это дело кровавое. Что же, [валяйте] затычками в дырках, Вам бы полгодика, только в Бутырках! Не суетитесь, мадам переводчица, [Я не спою], мне сегодня не хочется! И не надеюсь, что я переспорю их, Могу подарить лишь учебник истории. 1978
Зоя Бобкова
Кохановский и живет в говне, и в голове у него говно.
Александр Лисовский
Красиво - для пожилой женщине . Пора уже о душе подумать , а вы всё грязно ругаетесь.
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
А что тут такого удивительного. НИКТО бы из тогда живущих НЕ ПОДДЕРЖАЛ БЫ современную действительность. Потому что сознание и воспитание было совсем другим у того поколения и были другие моральные ценности. Поэтому статья ничего интересного не несёт. Это и так всем понятно. Обычный конфликт поколений в сторону деградации современного поколения.
Алексей Гиг
Может Высоцкий и был бунтарем.... но ведь не идиотом... ? Страна постепенно встает с советских колен ... Пусть медленно , но реально..
Ночной кошмар
Так и бунтовал Высоцкий против советской действительности. Многие его песни содержат если не критику, то иронию точно о жизни в советском обществе. Взять хотя бы его песню "Потеряю истинную веру…" Потеряю истинную веру - Больно мне за наш СССР: Отберите орден у Насера - Не подходит к ордену Насер! Можно даже крыть с трибуны матом, Раздавать подарки вкривь и вкось, Называть Насера нашим братом, Но давать Героя — это брось! Почему нет золота в стране? Раздарили, гады, раздарили. Лучше бы давали на войне, А Насеры после б нас простили!
вячеслав харченко
Высоцкий ненавидел лжи и нас научил видеть ее насквозь . Ложь, мерзость ,праздность, воровство власть предержащих достигла чудовищных размеров,несопоставимых даже близко с теми временами, так что его позиция не изменилась по этому поводу.
Ночной кошмар
Да ладно Вячеслав. В СССР тоже хватало лжи, мерзости и воровства. Только всё это скрывали от народа, да лапшу вешали.
Ночной кошмар
Высоцкий и в наше будущее заглянул... Вот что он писал о КПРФ... Новые левые — мальчики бравые С красными флагами буйной оравою, Чем вас так манят серпы да молоты? Может, подкурены вы и подколоты?! Слушаю полубезумных ораторов: "Экспроприация экспроприаторов..." Вижу портреты над клубами пара — Мао, Дзержинский и Че Гевара.
Ночной кошмар
А вот как Высоцкий писал о выборах в СССР..... ................................ Подымайте руки, в урны суйте Бюллетени, даже не читав! Помереть от скуки! Голосуйте, Только, чур, меня не приплюсуйте — Я не разделяю ваш устав! https://poemata.ru/poets/vysotskiy-vladimir/podymayte-ruki-v-urny-suyte/
вячеслав харченко
Один в один про нынешние "выборы", далеко глядел, классик.
вячеслав харченко
А сейчас героев кому дают, помимо самих героев? "Андрея Первозванного", да с лентой? Посмешище на весь мир. Надо учесть одно, в остальном мире дураков нет, все все видят и понимают.
Валерий Штутин
Как бы повел себя Высоцкий сегодня, сложно сказать, да и не стоит думать об этом. И сильно ли все изменилось? Тогда была партия, "единственная народная", и сегодня, только названия разные: КПСС и ЕР. Различия в том, что КПСС в принципе не признавала возможность наличия других партий, а ЕР готова с ними работать, правда с условием, что они (эти партии) будут слушаться ее во всем, ну, для порядка, пожурят немного. КПСС, фактически, подмяла под себя все органы власти, правительство, парламент (Верховный Совет), ЕР все же делает разницу. Как на все это реагировал бы Высоцкий, да и другие, сложно сказать. Дифирамбы точно не пел бы.
Andre Osh
Зарубежного Нахального поддерживать бы не стал, но против власти бы высказался Про выборы. Муз.В.Высоцкого Я вчера закончил ковку. Меня шеф мой пригласил. Скоро выборы. Агиткой перед носом покрутил. Копоть, сажу смыл под душем, съел холодного язя, Да инструкцию прослушал, как голосовать нельзя. Здесь народу обещают хоть чего. И чтоб я не отчебучил ни того, Он мне дал прочесть брошюру, как наказ, За кого отдать свой голос в этот раз. Говорил со мной, как с братом, наливал мне: пей и ешь. Но не верь ты демократам, их содержит зарубеж. Ты не слушай ту заразу. Надо власть нам уважать. Подобреет власть и сразу перестанет воровать. ......
Andre Osh
На предвыборных дебатах отвечай: Нет, ребяты-дерьмократы, всем гудбай! От агиток их сурово отвернись: Не отдам за вас свой голос я не в жизнь. Задаю ему вопросы: Так в народе говорят, Будто единоотсосы нашу родину едят. За рубеж сырье качают. Разоряется страна. У них хари разбухают, а народу - не хрена. Ох, на выборы сегодня я схожу, В бюллетене харям кукиш покажу. А когда покажут кукиш кореша, Эти хари не получат не шиша.
Ночной кошмар
дрянной стишок. Не позорься.
Галина Емельянова
Скорее ОН бы понял всю ПРАВЕДНОСТЬ Навального и уж точно поддерживать его не стал бы. Высоцкий не был просто скандалистом, он был обличителем всего фальшивого.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Давайте вспомним Ельцина. Счастье, что наш ПРЕЗИДЕНТ В.В. Путин.
Ritchie Blackmore
Как Вы наивны. Если не сказать по другому...
Nina Roytvarf (Чёрная)
Игорек Кохановский, похоже, дурак. А поддержал-не поддержал, это неважно. "Мы ценим его не только за это".
Белых Владимир
Простите его - он маразматик!
Игорь Ткаченко
Старость - не признак разума… скорее - наоборот))) Таких друзей у Высоцкого наверное немало было… теперь все горазды примазаться к таланту. А этот старый пень еще и выводы какие-то делает…. Пусть пишет оды Навальному, если еще в состоянии буквы вспомнить)))
Iness Aartee
Жаль что Высоцкий далеко за облаками!
олег олейник
Высоцкий тогда критиковал руководство страны думаю мог это делать и сейчас , но он никогда не обгаживал и не предавал свою страну и народ ! Он много бывал за границей , но не давал оскорбительных интервью против СССР и никогда не думал там остаться вдали от своего народа ! Таких как Кохановский , у которого в друзьях Навальный , Быков , Гордон и уверен , что и Гозман , Высоцкий гнал от себя подальше !
HotRS
Оды Путину Высоцкий, думаю, не стал бы петь, но и Навального бы не поддержал. Высоцкий не нуждается в навальных.
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Человек может быть талантлив в одном, а профаном в другом. Вот с Кохановским кажется тот случай, когда человек ПРОФАН В ПОЛИТИКЕ. А может дедушку поразил старческий маразм?
Александр Лисовский
Мой друг уехал в Магадан Снимите шляпу, снимите шляпу! Уехал сам, уехал сам Не по этапу, не по этапу Не то чтоб другу не везло Не чтоб кому-нибудь назло Не для молвы, что, мол, чудак А просто так Быть может кто-то скажет: - Зря! Как так - решиться всего лишиться? Ведь там сплошные лагеря А в них убийцы, а в них убийцы! Ответит он: - Не верь молве Их там не больше, чем в Москве Потом уложит чемодан И в Магадан, и в Магадан Не то, чтоб мне не по годам Я б прыгнул ночью из электрички Но я не еду в Магадан Забыв привычки, закрыв кавычки Я буду петь под струнный звон Про то, что будет видеть он Про то, что в жизни не видал Про Магадан, про Магадан Мой друг уехал сам собой С него довольно, с него довольно Его не будет бить конвой Он - добровольно, он - добровольно А мне удел от бога дан... А, может, тоже в Магадан Уехать с другом заодно И лечь на дно, и лечь на дно
Алексей Плескач
Высоцкому как раз бы именно Путин понравился бы! Высоцкий - был сторонником Сталина и этатистом. Правда, возникает вопрос - а был ли этот Кохановский реальным другом Владимира Семёновича? И - если был - то ЗАЧЕМ он для Владимира Семёновича? Мда... Владимир Семёнович - был тончайшим знатоком социальной психологии, кстати!
Ritchie Blackmore
Чушь. При упоминании СТАЛИНА, у нынешних ноги подкашиваются.
Ritchie Blackmore
Навсегда. https://youtu.be/bq-KfgFOhr4
Владимир Животов
Старый пень, говорит за себя. Высоцкий бы, такого не сказал.
Walery
Какое глупое утверждение - "Если бы Высоцкий был жив, он ни в коем случае не поддерживал бы Путина...!. Вы то откуда все знаете? Тоже мне нашелся провидец грантами западными проплаченный против своей страны - по автору 37 год плачет...

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