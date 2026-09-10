Футболки и неуместные шутки: в Раде раскрыли детали встречи с посланниками США

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Киева в состоянии сильнейшего шока – так утверждает депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинской журналистке.
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они до сих пор в квн играют что ли?
Очевидно что какие-то серьёзные темы обсуждались в Кремле, а на Украину "заехали" показать что планируют возобновить трёхсторонние переговоры и продолжить безрезультатное обсуждение, т.к. ни одна из сторон не может пойти на компромиссы по любому вопросу, начиная с территориального.
А "шуточки", так это, быть может, в преддверии истерического смеха с дальнейшей "клоунадой".
Скорее бы разобрать на сараи этот шапито! Жаль - забыть не получится...
И эта нелепая территория называется государством?! Только полная и безоговорочная капитуляция!!!👻
как это всё напоминает времена 1918 брестского сговора жиды-скоморохи продают свою родину
Клоуны окраинные только исполнители, репризы им пишут в мелкобритании. Не думаю, что Уитков и Кушнер позарятся на футболки за три доллара и станут их носить. Но, клоунам больше подарить нечего, в связи со скудостью ума. Скороход правильно сказала, что их поведение уже перебор. Зайца можно научить зажигать спички, но умнее он от этого не станет.