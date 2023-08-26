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Роль гена голого землекопа в продлении жизни мышей и защите их от рака

Роль гена голого землекопа в продлении жизни мышей и защите их от рака

Американские и российские исследователи обнаружили, что трансгенные мыши с повышенной экспрессией гена синтазы гиалуроновой кислоты от голых землекопов меньше подвержены спонтанному и индуцированному раку, дольше живут и дольше сохраняют здоровье.

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