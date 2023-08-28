В Красноярском крае мигранты избили участника СВО и его жену

Полный беспредел и беззащитность от пришельцев. Положение спасет только введение смертной казни как за тяжкие преступления, так и за коррупцию чиновников и правоохранителей

NA

Natalya Andreeva

То ,что их надо жестко наказать,но надо определить их пожизненно работать в местах ,где работают такие же уроды(надеюсь наши власти обязывают таких работать в крайне тяжелых местах,независимо от национальности,а по степени урона).Повторюсь:ПОЖИЗНЕННО и деньги в семью убитотго ими!А лиц,которые допустили их в страну,тоже наказать и назначить выплаты детям,жене,родителям пожизненно!Где наши слуги ?Кому служат?