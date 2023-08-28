Когда читаешь такие новости, невольно вспоминаешь недавно опубликованную памятку для мигрантов, Для мигрантов в России составили памятку — 10 простых советов где чёрным по белому написано, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
В Красноярском крае мигранты избили участника СВО и его жену
Комментарии
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Ирина Трифонова
Полный беспредел и беззащитность от пришельцев. Положение спасет только введение смертной казни как за тяжкие преступления, так и за коррупцию чиновников и правоохранителей
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2 час.
NA
Natalya Andreeva
То ,что их надо жестко наказать,но надо определить их пожизненно работать в местах ,где работают такие же уроды(надеюсь наши власти обязывают таких работать в крайне тяжелых местах,независимо от национальности,а по степени урона).Повторюсь:ПОЖИЗНЕННО и деньги в семью убитотго ими!А лиц,которые допустили их в страну,тоже наказать и назначить выплаты детям,жене,родителям пожизненно!Где наши слуги ?Кому служат?
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2 час.
Н
Наталья
Кто вводить будет??? Нашим властям все нравится...и полиции все нравится (им платят диаспоры)..а мы никому не нужны..и опять голрсуем за эту власть, за едросов
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2 час.
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