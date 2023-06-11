В Москве увеличилось число гигантских испанских слизней

В Москве и Подмосковье увеличилось число гигантских испанских слизней. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский в беседе с «Комсомольской правдой».