Рейтинг Байдена рекордно упал. Демократы готовы выставить другого кандидата?

Телекомпания NBC опубликовала данные социологического опроса, из которого следует, что уровень поддержки президента США Джо Байдена упал до самого низкого для него показателя в 40%, поскольку значительное большинство населения не одобряет его действия в сфере внешней политики, в частности, подход к палестино-израильскому конфликту.