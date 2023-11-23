В Счётной палате объяснили, почему нефтегазовые доходы России стали минимальными за 16 лет

В РБК констатировали, что нефтегазовые доходы России опустились до минимального уровня с 2007 годаАгентство РБК выяснило, что доля нефтегазовых доходов по итогам первых 3 кварталов впервые за 16 лет упала до минимума.
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