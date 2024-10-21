Встречали как рок-звезду. Суперзвезда шахмат Ян Непомнящий побывал в Барнауле

Юные шахматисты задавали гроссмейстеру интересные вопросы Визит Яна Непомнящего в Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина Участник двух матчей за мировую шахматную корону, один из лучших гроссмейстеров планеты, согласно рейтингу ФИДЕ, Ян Непомнящий 16 и 17 октября впервые посетил Барнаул.
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