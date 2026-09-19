ВС Армении переходят на форму НАТО - США обещают Еревану поддержку реформы армии В результате прошедших в Ереване армяно-американских оборонных консультаций стороны д.
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