Высокая явка без нарушений. Как завершились выборы в Госдуму и АКЗС в Алтайском крае

В краевом избиркоме подвели предварительные итоги В Алтайском крае завершился основной этап подведения предварительных итогов выборов, которые проходили с 18 по 20 сентября.
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