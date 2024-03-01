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Парламентская газета

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Экс-депутат рады Олейник считает, что фортуна не на стороне Сырского

Украинский политик, депутат верховной рады V-VII созывов, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник оценил мнение британского эксперта Александра Меркуриса, который посчитал, что главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных офицеров за ухудшающуюся для ВСУ ситуацию.

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