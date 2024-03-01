Экс-депутат рады Олейник считает, что фортуна не на стороне Сырского

Украинский политик, депутат верховной рады V-VII созывов, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник оценил мнение британского эксперта Александра Меркуриса, который посчитал, что главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных офицеров за ухудшающуюся для ВСУ ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии