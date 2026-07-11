Врач Эрик Праздников: арбуз лучше покупать в конце июля и августе

Вице-президент Общества врачей России, председатель Партии пенсионеров, доктор медицинских наук Эрик Праздников в беседе с ТАСС обозначил временной промежуток, в который приобретение зрелого российского арбуза не сопряжено с риском для здоровья.
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