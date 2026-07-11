Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Врач Эрик Праздников: арбуз лучше покупать в конце июля и августе

Врач Эрик Праздников: арбуз лучше покупать в конце июля и августе

Вице-президент Общества врачей России, председатель Партии пенсионеров, доктор медицинских наук Эрик Праздников в беседе с ТАСС обозначил временной промежуток, в который приобретение зрелого российского арбуза не сопряжено с риском для здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии