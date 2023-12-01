Ударит ли по талии вместе с карманом: сколько калорий в бутерброде с красной икрой Евгения КомароваС наступлением новогодних праздников перед людьми возникает сладкое и соленое искушение в виде бутербродов с красной икрой.
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