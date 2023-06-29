Шестеро подростков отравились коктейлями с водкой в Алтайском крае

Одного из детей пришлось госпитализировать. В случившемся разбираются следователи и прокуратура.В Бийском районе Алтайского края произошло ЧП – шестеро ребят школьного возраста отравились алкогольными коктейлями, в составе которых была водка.
Одного из детей пришлось госпитализировать. В случившемся разбираются следователи и прокуратура.В Бийском районе Алтайского края произошло ЧП – шестеро ребят школьного возраста отравились алкогольными коктейлями, в составе которых была водка.
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