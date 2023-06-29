Царьград

5 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .Удар по Краматорс...
  • Владимир Петров
    Скоро быть ему покойником... Был бы поумнее - не вернулся бы. Дразнит судьбу дурилка картонная.Приговорённый к с...
  • Betahon
    Предавший один раз предаст и второй. Что касается Пенса, то он предаст избирателей и америку-это будет контрапункт в ...Предавший Трампа ...

Шестеро подростков отравились коктейлями с водкой в Алтайском крае

Шестеро подростков отравились коктейлями с водкой в Алтайском крае

Одного из детей пришлось госпитализировать. В случившемся разбираются следователи и прокуратура.В Бийском районе Алтайского края произошло ЧП – шестеро ребят школьного возраста отравились алкогольными коктейлями, в составе которых была водка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх