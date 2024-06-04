Какие продукты можно есть после тренировки, чтобы закрепить результат

После интенсивных тренировок организм требует восполнения потерянной энергии и питательных веществ. Это время, когда правильное питание играет ключевую роль в закреплении результатов тренировок и стимулировании мышечного восстановления.
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