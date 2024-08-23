Награжденного Зеленским орденом польского чиновника обвинили в коррупции

В Польше заочно арестовали бывшего главу правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского по делу о реализации гранта Евросоюза (ЕС) в размере €114 млн на поставку генераторов для нужд Украины.
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