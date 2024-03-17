Как проходит голосование в Санкт-Петербурге: стало известно, сколько человек пришли на выборы

Рассказываем, как проходят выборы президента России в Санкт-Петербурге. На выборы президента Россиии, которые проходят в эти дни, петербуржцы вышли довольно активно: явка во второй день выборов составила 54,52%.
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