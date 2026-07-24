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Царьград

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МВД сообщает: подросток погиб в ДТП с мотоциклом в Самарской области

МВД сообщает: подросток погиб в ДТП с мотоциклом в Самарской области

Подросток, 2010 года рождения, погиб в четверг, управляя мотоциклом в лесополосе Сызранского района Самарской области.

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