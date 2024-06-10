Стоит ли покупать падение BONK?

Мемкоин BONK демонстрирует потерю интереса пользователей. Низкий уровень обсуждений в соцсетях (Social Dominance) и снижение поисковых запросов (Social Volume) нпо токену, указывают на то, что монета сейчас не в центре внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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