Страна и люди
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Страна и люди

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Люблинский суд выдворил из России 22 участника драки с полицией у "Садовода"

Люблинский суд выдворил из России 22 участника драки с полицией у "Садовода"

В пресс-службе Люблинского суда Москвы сообщили, что 22 участника драки с полицией у рынка "Садовод" признаны виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ и отправлены в центр временного содержания иностранных граждан.

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