Люблинский суд выдворил из России 22 участника драки с полицией у "Садовода"

В пресс-службе Люблинского суда Москвы сообщили, что 22 участника драки с полицией у рынка "Садовод" признаны виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ и отправлены в центр временного содержания иностранных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии