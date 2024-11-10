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«Как будто беспилотники упали»: орловцы возмущены безобразными воронками вместо новых батутов в Парке Победы

«Как будто беспилотники упали»: орловцы возмущены безобразными воронками вместо новых батутов в Парке Победы

В Парке Победы в Орле вместо батутов теперь зияют земляные воронки. Горожане задаются вопросом: куда делись новые «прыгалки»? Фотография с ямами на месте батутов появилась вечером 9 ноября в паблике «Город Орёл! Орловчане ВКонтакте».

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